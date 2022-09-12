Влада Японії випустила NFT для преміювання чиновників — Finance.ua

Влада Японії випустила NFT для преміювання чиновників Вчора 22:01 — Фінтех і Картки

Влада Японії випустила NFT для преміювання чиновників

Уряд Японії випустив невзаємозамінні токени (NFT) як винагороду чиновників на місцях, які досягли успіху у використанні цифрових технологій. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Перші нагороди вручили під час заходу Summer Digi Denkoshien 2022. NFT отримали сім мерів.

Один з них — глава міста Саката (префектура Ямагата) Ітару Маруяма. Його адміністрація запропонувала використати електромобілі для доставок. Премію також отримала компанія Maebashi із префектури Гумма за ідею платформи, яка використовує камери на мобільних пристроях для відстеження змін умов дорожнього руху в режимі реального часу.

NFT випущено на блокчейні Ethereum з використанням POAP. Токени не підлягають передачі чи продажу на вторинному ринку.

Нагадаємо, у червні парламент Японії ухвалив законопроект, який визнав стейблкоїни цифровими грошима.

Пізніше влада країни приступила до вивчення пропозиції про податкову реформу на 2023 рік. Серед опцій — звільнення криптостартапів, які випускають власні токени, від сплати податків на нереалізований прибуток.

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