Влада США продасть біткоїни, вилучені після злому Silk Road — Finance.ua

Влада США продасть біткоїни, вилучені після злому Silk Road Вчора 18:30 — Криптовалюта

У спробі впоратися з триваючою банківською кризою, уряд США розкрив свій план з продажу понад 51 000 BTC , конфіскованих у рамках справи про злом анонімної інтернет-платформи Silk Road.

Це сталося після того, як 14 березня влада США продала 9 861 BTC на суму понад 215 мільйонів доларів, які були конфісковані у Джеймса Чжуна. У 2012 році Чжун зламав систему виведення коштів Silk Road і перевів понад 50 000 BTC на свої рахунки.

У листопаді минулого року Чжун визнав себе винним у крадіжці коштів Silk Road і добровільно передав активи Міністерству юстиції США. Згідно з судовими документами у справі Silk Road, уряд має намір продати всі конфісковані біткоїни чотирма партіями протягом цього календарного року.

Деякі члени криптоспільноти розглядають продаж конфіскованих активів як чергову атаку уряду на галузь. Однак, за даними TradingView, перший продаж 9 861 BTC не мав жодного впливу на поточний курс біткоїна. Ба більше, він продемонстрував зростання і зараз торгується на рівні $28 444.

Експерти припускають, що світова банківська криза нівелювала негативний вплив цього масового розпродажу біткоїнів. Оскільки інвестори тепер прагнуть зберігати свої активи поза традиційною фінансовою системою, продаж конфіскованих біткоїнів може розглядатися як приваблива інвестиційна можливість.

cryptomisto За матеріалами:

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