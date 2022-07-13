Влада рф назвала жовтий папір корисним для здоров'я: відбілювати його заважають санкції — Finance.ua
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Влада рф назвала жовтий папір корисним для здоров'я: відбілювати його заважають санкції

Світ
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Небілений офісний папір російського виробництва має корисні для здоров’я властивості. Таку заяву в уряді рф зробили на тлі припинення постачання до країни хімікатів, необхідних для відбілювання такої продукції. Про це пише агентство «РІА Новини».
«Ми дізналися, що такий білий офісний папір, який відсвічує, завдає шкоди здоров’ю. Виявляється, фактурний папір корисний для очей людини», — цитують журналісти заступника міністра промисловості і торгівлі рф Олега Бочарова.
Видання зазначає, що через санкції, запроваджені проти росії за розв’язану нею повномасштабну війну проти України, держава-агресор втратила постачання хімікатів для відбілювання із Фінляндії. На тлі цього російські підприємства почали виготовляти офісний папір без використання відбілювача.
Водночас російський Мінпромторг зазначив, що попит на невибілений папір в рф «набагато вищий, ніж на звичайний вибілений папір».
Агентство також писало, що після відходу низки іноземних компаній з ринку РФ на тлі повномасштабної війни проти України російські громадяни поскаржилися, що офісний папір подорожчав у кілька разів. У зв’язку з цим в уряді рф повідомили, що росія розпочала переговори з Узбекистаном щодо постачання хлорату натрію, який використовують для відбілювання паперу.
Лише наприкінці травня цього року одне із підприємств «Ростеху» оголосило про створення технології виробництва спеціальної суміші, який можна використовувати для відбілювання паперу. Про масове застосування цієї технології на території рф не повідомлялося.
За матеріалами:
Фокус
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