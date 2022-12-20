Влада планує кадрові зміни у БЕБ, на митниці та цифровізувати податкову – Гетманцев — Finance.ua

Влада планує кадрові зміни у БЕБ, на митниці та цифровізувати податкову – Гетманцев Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

Наступного року влада може змінити керівництво Бюро економічної безпеки (БЕБ) та митниці, а також цифровізувати податкову.

Про це в інтервʼю Forbes розповів голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Гетманцев негативно оцінив щорічну роботу митниці та БЕБ.

«Оцінка роботи Бюро економічної безпеки — нуль», — констатує він. Невиконання річного плану на митниці — 40% або 10–12 млрд грн на місяць, каже нардеп. На його думку кадрові зміни у двох органах мають відбутися у 2023 році.

За словами нардепа, у Раді розглядають варіант із повним реформуванням або ліквідації БЕБ.

«Я не прихильник цього рішення. Я автор закону про БЕБ і вважаю, що це гарна реформа, але через невдалі кадрові призначення вона не працює», — каже нардеп.

Податковий комітет разом із Мінцифрою працює над цифровізацією податкової служби. За приклад взяли податкову службу Литви, де 90% спілкування з платником — виключно електронне, каже Гетманцев.

Реформа передбачає, що аудит буде проводитися тільки електронним способом шляхом комп’ютерного аналізу того файлу, який формується на підставі даних обліку платника. «Виїзні документальні перевірки не проводяться», — додає голова фінансового комітету.

Наразі розглядають варіант, коли у кожного платника буде свій профайл на базі його податкової історії, де відображається ступінь його ризиковості, каже Гетманцев.

«Є платники (наприклад, фізичні особи), за яких податкова сама складає декларацію, а платник може або погодитись або внести зміни», — зазначає Гетманцев. «Ступінь довіри до податкової у Литві вище за інші державні органи, і в мене є амбіція, аби в нас було так само,» — сподівається нардеп.

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