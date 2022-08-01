Влада Майамі анонсувала випуск 5000 NFT спільно з журналом Time та Mastercard — Finance.ua

Влада Майамі анонсувала випуск 5000 NFT спільно з журналом Time та Mastercard Вчора 02:12 — Фінтех і Картки

Влада міста Майамі випустить NFT-проект, спрямований на підтримку нових технологій та цифрового бізнесу.

Мер міста Майамі Френсіс Суарес поділився планами випустити 5000 NFT наприкінці року. У рамках проекту Майамі співпрацюватиме з видавцями журналу Time USA, компаніями Mastercard та Salesforce. NFT розроблятимуть 56 різних художників — кожен з них представить у своїх роботах площу міста 56 квадратних миль.

«Ми продовжимо використовувати нові технології для підтримки нашого бізнесу та залучення до нього нових людей», — заявив мер міста.

Читайте також Через атаки на Discord хакери викрали NFT токени щонайменше на 22 мільйони доларів

Повідомляється, що Time USA визначить стратегію проєкту та його реалізацію, а Mastercard запропонує власникам NFT ексклюзивні переваги — доступ до заходів у ресторанах міста та приватні культурні тури. Salesforce займеться випуском та первинним продажем колекційних токенів.

За словами президента Time Кіта Гроссмана, проєкт є першою спробою журналу допомогти іншим організаціям у запуску проектів NFT. Він натякнув, що у майбутньому може з’явитися більше подібних ініціатив. Гроссман також заявив, що ці NFT в першу чергу призначені для того, щоб дати людям можливість отримати нові враження та представити Маями у всій красі.

Раніше Френсіс Суарес заявив, що багато інвесторів вважають біткоїн лише джерелом отримання прибутку, проте його можна назвати основою для розвитку новітніх технологій та цифрової економіки.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.