Влада Майамі анонсувала випуск 5000 NFT спільно з журналом Time та Mastercard — Finance.ua
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Влада Майамі анонсувала випуск 5000 NFT спільно з журналом Time та Mastercard

Фінтех і Картки
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Влада міста Майамі випустить NFT-проект, спрямований на підтримку нових технологій та цифрового бізнесу.
Мер міста Майамі Френсіс Суарес поділився планами випустити 5000 NFT наприкінці року. У рамках проекту Майамі співпрацюватиме з видавцями журналу Time USA, компаніями Mastercard та Salesforce. NFT розроблятимуть 56 різних художників — кожен з них представить у своїх роботах площу міста 56 квадратних миль.
«Ми продовжимо використовувати нові технології для підтримки нашого бізнесу та залучення до нього нових людей», — заявив мер міста.
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Повідомляється, що Time USA визначить стратегію проєкту та його реалізацію, а Mastercard запропонує власникам NFT ексклюзивні переваги — доступ до заходів у ресторанах міста та приватні культурні тури. Salesforce займеться випуском та первинним продажем колекційних токенів.
За словами президента Time Кіта Гроссмана, проєкт є першою спробою журналу допомогти іншим організаціям у запуску проектів NFT. Він натякнув, що у майбутньому може з’явитися більше подібних ініціатив. Гроссман також заявив, що ці NFT в першу чергу призначені для того, щоб дати людям можливість отримати нові враження та представити Маями у всій красі.

Як заробити на NFT

Раніше Френсіс Суарес заявив, що багато інвесторів вважають біткоїн лише джерелом отримання прибутку, проте його можна назвати основою для розвитку новітніх технологій та цифрової економіки.
За матеріалами:
cryptomisto
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