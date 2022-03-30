Влада Києва просить бізнес відновити послуги з прокату мобільного транспорту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Влада Києва просить бізнес відновити послуги з прокату мобільного транспорту

Вчора 18:04Казна та Політика
302
Влада Києва просить бізнес відновити послуги з прокату мобільного транспортуВлада Києва просить бізнес відновити послуги з прокату мобільного транспорту, itc.ua
Влада Києва просить сервіси з прокату велосипедів та електросамокатів відновити роботу в столиці.
Про це в ефірі національного телемарафону 30 березня заявив заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник.
Читайте також
«Ми сьогодні звертаємося до бізнесу, який надавав послуги у сфері прокату велосипедів та електросамокатів, для того, щоб вони відновили свою діяльність», — сказав він.
За словами Поворозника, такий вид транспорту буде добрим виходом для пересування містом на короткі дистанції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.