Влада Києва просить бізнес відновити послуги з прокату мобільного транспорту — Finance.ua

Влада Києва просить бізнес відновити послуги з прокату мобільного транспорту

Вчора 18:04 — Казна та Політика

Влада Києва просить бізнес відновити послуги з прокату мобільного транспорту, itc.ua

Влада Києва просить сервіси з прокату велосипедів та електросамокатів відновити роботу в столиці.

Про це в ефірі національного телемарафону 30 березня заявив заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник.

«Ми сьогодні звертаємося до бізнесу, який надавав послуги у сфері прокату велосипедів та електросамокатів, для того, щоб вони відновили свою діяльність», — сказав він.

За словами Поворозника, такий вид транспорту буде добрим виходом для пересування містом на короткі дистанції.

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