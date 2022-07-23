Влада Фінляндії виручила $47,5 млн від продажу конфіскованих Bitcoin — Finance.ua

Влада Фінляндії виручила $47,5 млн від продажу конфіскованих Bitcoin Вчора 22:52 — Фінтех і Картки

Влада Фінляндії виручила $47,5 млн від продажу конфіскованих Bitcoin

Уряд Фінляндії продав 1889,1 BTC на суму 46,5 млн євро.

Як повідомляє Bloomberg, ці активи були отримані під час затримання злочинців, а після за рішенням суду конфісковано державою. Основну частину цих коштів вилучено ще у 2018 році, але до цього моменту уряд не визначився, що з ними робити. Під час зростання ринку в 2021 році активи Фінляндії оцінювалися майже в $130 млн.

Влада Фінляндії оголосила тендер для брокерів, які зможуть конвертувати BTC у фіат, ще в липні 2021 року. Тільки у квітні цього року уряд вибрав дві неназвані компанії для продажу коштів. Фінляндія все ще утримує 90 BTC, які чекають на рішення про конфіскацію. Також влада володіє нерозкритою кількістю інших криптовалют.

У квітні засновник даркнет-маркетплейсу Silk Road Росс Ульбріхт відмовився від своїх прав на 69 370 BTC на користь держави. Згідно з угодою з владою США, вилучені Bitcoin будуть продані на аукціоні. Частина від виручки піде на оплату штрафу Ульбріхта у розмірі 183 млн доларів.

Газета Helsingin Sanomat раніше писала, що Фінляндія може відправити гроші від продажу конфіскованих Bitcoin Україні. Йдеться про десятки мільйонів євро.

cryptomisto За матеріалами:

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