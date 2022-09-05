Візи в Болгарію для росіян здорожчають більше ніж удвічі — Finance.ua

Візи в Болгарію для росіян здорожчають більше ніж удвічі Вчора 15:30 — Світ

Візи в Болгарію для росіян здорожчають більше ніж удвічі

Болгарія, згідно з рішенням Євросоюзу, підвищить вартість віз для туристів з рф з 35 до 80 євро.

Про це повідомив в.о. міністра туризму країни Ілін Димитров, пише Euractiv.

«Заборонити росіянам в’їзд не вийде, але віза для них подорожчає. Це рішення ЄС, з яким ми не зовсім згодні, але як члени союзу ми повинні будемо його виконувати», — пояснив чиновник.

За його словами, попри відсутність прямих рейсів з російських міст в Болгарію, з початку року країну відвідало більш як 60 тис. громадян рф. Ба більше, за офіційними даними, російські громадяни є власниками більш як 100 тисяч об’єктів на узбережжі Чорного моря в Болгарії.

«Вони в’їжджають через Туреччину, здійснюють серйозні витрати, щоб прибути до Болгарії, але все одно приїжджають», — наголосив Димитров.

Окремо він розповів, що нині в болгарських готелях проживають близько 20 тис. українців, які втікали від війни. Влада країни зараз сконцентрувалась на тому, щоб до жовтня встигнути продовжити урядову програму для розміщення українських біженців.

Довідка Finance.ua:

31 серпня країни-держави ЄС не змогли домовитись про заборону на видачу віз для громадян рф, однак вони дійшли згоди щодо скасування підготовки до угоди про спрощений візовий режим з країною-агресором;

компромісне рішення полягає у піднятті ціни на шенгенські візи для російських громадян та більш складному процесу їх отримання;

після того, як рішення голів МЗС країн ЄС набере чинності, візи зростуть в ціні до 80 євро, а термін розгляду заявок стане тривалішим.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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