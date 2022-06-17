Військовим частинам для виплати грошового забезпечення перерахували понад 60 млрд грн — Finance.ua

Військовим частинам для виплати грошового забезпечення перерахували понад 60 млрд грн

Вчора 09:19 — Казна та Політика

За половину червня до військових частин Міністерство оборони України перерахувало вже понад 60 мільярдів грн для виплати грошового забезпечення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу.

«Фактично за половину червня до військових частин Міністерство оборони України перерахувало вже більше 60 мільярдів грн, з яких майже 26 — це додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях. Перерахування коштів буде здійснюватися Міністерством оборони приблизно до 20 червня, й на наступному брифінгу я зможу надати остаточну цифру, яку ми перерахували за травень у червні», — розповіла Маляр.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони раніше детально розповіли про те, як нараховується зарплата військослужбовця залежно від того, бере він участь у бойових діях чи ні.

За словами міністра Олексія Резнікова, грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин. Перша частина — це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо. Друга частина — це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

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