Військовослужбовцям Держприкордонслужби підняли зарплати — Finance.ua

Військовослужбовцям Держприкордонслужби підняли зарплати Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Військовослужбовцям Держприкордонслужби підняли зарплати

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби збільшився до 55%. Майже весь особовий склад прикордонного відомства вже отримав підвищене грошове забезпечення.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«З 1 лютого 2023 року було збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення військовослужбовців від 30 до 55%. Мінімальний його рівень становить не менше 20 100 гривень. Окрім того, станом на 17 лютого 2023 року майже весь особовий склад прикордонного відомства вже отримав підвищене грошове забезпечення», — сказано в повідомленні.

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Водночас з 1 лютого 2023 року змінено порядок та умови виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди.

Згідно нового порядку та умов, бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені лише військовослужбовцям, які воюють з противником на передовій. Теж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Новий порядок та умови торкнуться виключно військовослужбовців, які не виконують бойові (спеціальні) завдання у складі діючих угрупувань військ Сил оборони держави, перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків, курсантів вищих військових навчальних закладах та військовослужбовців, які проходять службу у вищих військових навчальних закладах.

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