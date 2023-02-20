Військовослужбовцям Держприкордонслужби підняли зарплати — Finance.ua

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Військовослужбовцям Держприкордонслужби підняли зарплати

Особисті фінанси
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Військовослужбовцям Держприкордонслужби підняли зарплати
Військовослужбовцям Держприкордонслужби підняли зарплати
Розмір грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби збільшився до 55%. Майже весь особовий склад прикордонного відомства вже отримав підвищене грошове забезпечення.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«З 1 лютого 2023 року було збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення військовослужбовців від 30 до 55%. Мінімальний його рівень становить не менше 20 100 гривень. Окрім того, станом на 17 лютого 2023 року майже весь особовий склад прикордонного відомства вже отримав підвищене грошове забезпечення», — сказано в повідомленні.
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Водночас з 1 лютого 2023 року змінено порядок та умови виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди.
Згідно нового порядку та умов, бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені лише військовослужбовцям, які воюють з противником на передовій. Теж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.
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Новий порядок та умови торкнуться виключно військовослужбовців, які не виконують бойові (спеціальні) завдання у складі діючих угрупувань військ Сил оборони держави, перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків, курсантів вищих військових навчальних закладах та військовослужбовців, які проходять службу у вищих військових навчальних закладах.
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За матеріалами:
Finance.ua
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