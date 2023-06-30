Військові витрати рф цьогоріч становлять близько $85,8 мільярда — британська розвідка — Finance.ua
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Військові витрати рф цьогоріч становлять близько $85,8 мільярда — британська розвідка

Світ
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Військові витрати рф цьогоріч становлять близько $85,8 мільярда — британська розвідка
Військові витрати рф цьогоріч становлять близько $85,8 мільярда — британська розвідка
Бюджет військових витрат росії цьогоріч становив близько 6,6 трильйона рублів (близько $85,8 мільярда). Однак ця цифра може бути більшою.
Про це у Tвіттері повідомило Міністерство оборони Британії з посиланням на розвідку.
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«У звіті за червень 2023 року Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінив, що бюджет військових витрат росії на 2023 рік становить близько 6,6 трильйона рублів (85,8 мільярда доларів США)», — зазначили у міністерстві.
Ця сума дорівнює приблизно 4,4% російського ВВП порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну.
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«Справжні військові витрати росії залишаються невизначеними через недостатню прозорість, зокрема через використання засекречених статей бюджету, які становлять приблизно 22% від загального бюджету російського уряду», — повідомили в Міноборони.
Зазначається, що хоча лише частина оборонного бюджету витрачається на війну в Україні, збільшення витрат підкреслює вартість діяльності росії в Україні.
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«Крім того, росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на оборону через війну, включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах і оборонні заходи в регіонах, які межують з Україною», — підсумували в розвідці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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