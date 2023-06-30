Військові витрати рф цьогоріч становлять близько $85,8 мільярда — британська розвідка Сьогодні 11:45 — Світ

Військові витрати рф цьогоріч становлять близько $85,8 мільярда — британська розвідка

Бюджет військових витрат росії цьогоріч становив близько 6,6 трильйона рублів (близько $85,8 мільярда). Однак ця цифра може бути більшою.

Про це у Tвіттері повідомило Міністерство оборони Британії з посиланням на розвідку.

«У звіті за червень 2023 року Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінив, що бюджет військових витрат росії на 2023 рік становить близько 6,6 трильйона рублів (85,8 мільярда доларів США)», — зазначили у міністерстві.

Ця сума дорівнює приблизно 4,4% російського ВВП порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну.

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«Справжні військові витрати росії залишаються невизначеними через недостатню прозорість, зокрема через використання засекречених статей бюджету, які становлять приблизно 22% від загального бюджету російського уряду», — повідомили в Міноборони.

Зазначається, що хоча лише частина оборонного бюджету витрачається на війну в Україні, збільшення витрат підкреслює вартість діяльності росії в Україні.

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«Крім того, росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на оборону через війну, включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах і оборонні заходи в регіонах, які межують з Україною», — підсумували в розвідці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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