Військові США передали по повітрю електросигнал потужністю 1,6 кВт на відстань одного кілометра — Finance.ua

Військові США передали по повітрю електросигнал потужністю 1,6 кВт на відстань одного кілометра

Лабораторія військово-морських досліджень США продемонструвала можливість наземного мікрохвильового випромінювання у передачі електросигналу потужністю 1,6 кіловат на відстань 1 кілометр. Випробування пройшли на полігоні армії США у Блоссом-Пойнті, штат Меріленд. Ця демонстрація стала найбільш значущою за останні 50 років.

Випробування здійснювалися за допомогою двоточкової передачі електричної енергії у вільному просторі за допомогою спрямованого мікрохвильового променя.

Проект Safe and Continuous Power bEaming — Microwave (SCOPE-M) складається з десятків тисяч антен x-діапазону. Кожна з цих антен підключена до невеликого випрямного діода, який перетворює мікрохвильову потужність, що падає, на електричну потужність постійного струму.

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