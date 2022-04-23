Військові США передали по повітрю електросигнал потужністю 1,6 кВт на відстань одного кілометра — Finance.ua
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Військові США передали по повітрю електросигнал потужністю 1,6 кВт на відстань одного кілометра

Вчора 21:34Технології&Авто
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Лабораторія військово-морських досліджень США продемонструвала можливість наземного мікрохвильового випромінювання у передачі електросигналу потужністю 1,6 кіловат на відстань 1 кілометр. Випробування пройшли на полігоні армії США у Блоссом-Пойнті, штат Меріленд. Ця демонстрація стала найбільш значущою за останні 50 років.
Випробування здійснювалися за допомогою двоточкової передачі електричної енергії у вільному просторі за допомогою спрямованого мікрохвильового променя.
Проект Safe and Continuous Power bEaming — Microwave (SCOPE-M) складається з десятків тисяч антен x-діапазону. Кожна з цих антен підключена до невеликого випрямного діода, який перетворює мікрохвильову потужність, що падає, на електричну потужність постійного струму.
За матеріалами: ITC.ua
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