Війна знизила рівень розрахунків на енергоринку приблизно на 30% – голова Міненерго — Finance.ua
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Війна знизила рівень розрахунків на енергоринку приблизно на 30% – голова Міненерго

Вчора 09:45Енергетика
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Війна знизила рівень розрахунків на енергоринку приблизно на 30% – голова Міненерго
Рівень розрахунків на українському ринку електроенергії від початку розв’язаної Росією війни впав орієнтовно на 30%, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ключова проблема на ринку — це падіння розрахунків. За фактом рівень розрахунків у системі впав за дні війни приблизно на 30%», — сказав Галущенко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» в середу.
За його словами, у більшості випадків це пов’язано із реальною втратою платоспроможності споживачів через бойові дії, хоча не виключені випадки зловживання ситуацією.
Він зазначив, що зараз Міненерго із ключовими гравцями на ринку опрацьовує варіанти вирішення цієї проблеми.
Галущенко зазначив, що міністерство також розраховує на підтримку ліквідності ринку міжнародними партнерами.
«Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, щоб вони допомогли нам підвищити ліквідність ринку за допомогою зовнішніх ресурсів, підтримати насамперед нашу генерацію», — пояснив міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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