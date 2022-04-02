Війна вщент обвалила ринок нових авто - асоціація — Finance.ua

Війна вщент обвалила ринок нових авто - асоціація

Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Війна вщент обвалила ринок нових авто - асоціація, Associated Press

За місяць, в умовах воєнного стану, в Україні було зареєстровано всього 546 нових легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з ковідним, але мирним 2021 роком, березневі реалізації нових машин впали у 16,5 разів. Слід зазначити, що до цієї статистики не потрапили автомобілі, які були передані дистриб’юторами нашим захисникам.

Найбільшу кількість реєстрацій у березні пройшли автомобілі:

марки Renault — 108 од.;

на другому місці Toyota, в заліку якої 88 нових авто;

третій результат у Skoda — 37 автівок;

на четвертому місці Mitsubishi з 32 реєстраціями;

замикає п’ятірку березня Citroën — 29 од.

Автомобілем березня 2022 року став компактний кросовер Renault Duster. Впродовж місяця автомобілі цієї моделі отримали 81 реєстраційний номер.

Всього, за перший квартал поточного року, українці придбали і поставили на облік 11,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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