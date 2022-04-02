Війна вщент обвалила ринок нових авто - асоціація — Finance.ua

У порівнянні з ковідним, але мирним 2021 роком, березневі реалізації нових машин впали у 16,5 разів. Слід зазначити, що до цієї статистики не потрапили автомобілі, які були передані дистриб’юторами нашим захисникам.
Найбільшу кількість реєстрацій у березні пройшли автомобілі:
марки Renault — 108 од.;
на другому місці Toyota, в заліку якої 88 нових авто;
третій результат у Skoda — 37 автівок;
на четвертому місці Mitsubishi з 32 реєстраціями;
замикає п’ятірку березня Citroën — 29 од.
Автомобілем березня 2022 року став компактний кросовер Renault Duster. Впродовж місяця автомобілі цієї моделі отримали 81 реєстраційний номер.
Всього, за перший квартал поточного року, українці придбали і поставили на облік 11,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.