Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США — Finance.ua

Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США Сьогодні 06:03 — Світ

Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США

Повномасштабне вторгнення рф в Україну призвело до глибоких перебоїв у глобальному постачанні продовольства: ціни збільшилися і зросли загрози для продовольчої безпеки в бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Про це повідомляє « Європейська правда » з посиланням на нерозсекречений звіт американської розвідки, оприлюднений Конгресом 30 серпня

У документі стверджується, що прямі та непрямі наслідки війни «стали основними чинниками одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки» значною мірою через те, що Україна і рф були одними з найбільших світових довоєнних експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Читайте також Угорщина хоче розширити заборону на імпорт продовольства з України

Розвідка вважає, що в майбутньому ціни на продовольство, ймовірно, будуть частково залежати від того, що станеться з Чорноморською зерновою ініціативою, яку росія припинила в липні.

Крім того, наголошується у звіті, на світові ціни на продовольство вплине те, яку площу Україна зможе обробити в умовах війни, а також вартість і доступність добрив.

«Поєднання високих внутрішніх цін на продовольство та історичних рівнів суверенного боргу в багатьох країнах — значною мірою спричинене витратами та наслідками рецесії від пандемії COVID-19 — послабило здатність країн реагувати на підвищені ризики продовольчої безпеки. Ці фактори, ймовірно, підірвуть здатність багатьох бідних країн забезпечувати достатню кількість доступного продовольства для свого населення до кінця року», — зазначається в документі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.