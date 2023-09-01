Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США — Finance.ua
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Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США

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Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США
Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США
Повномасштабне вторгнення рф в Україну призвело до глибоких перебоїв у глобальному постачанні продовольства: ціни збільшилися і зросли загрози для продовольчої безпеки в бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на нерозсекречений звіт американської розвідки, оприлюднений Конгресом 30 серпня
У документі стверджується, що прямі та непрямі наслідки війни «стали основними чинниками одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки» значною мірою через те, що Україна і рф були одними з найбільших світових довоєнних експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
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Розвідка вважає, що в майбутньому ціни на продовольство, ймовірно, будуть частково залежати від того, що станеться з Чорноморською зерновою ініціативою, яку росія припинила в липні.
Крім того, наголошується у звіті, на світові ціни на продовольство вплине те, яку площу Україна зможе обробити в умовах війни, а також вартість і доступність добрив.
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«Поєднання високих внутрішніх цін на продовольство та історичних рівнів суверенного боргу в багатьох країнах — значною мірою спричинене витратами та наслідками рецесії від пандемії COVID-19 — послабило здатність країн реагувати на підвищені ризики продовольчої безпеки. Ці фактори, ймовірно, підірвуть здатність багатьох бідних країн забезпечувати достатню кількість доступного продовольства для свого населення до кінця року», — зазначається в документі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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