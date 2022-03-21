Війна в Україні може скоротити зростання світової економіки на 1% — ОЕСР — Finance.ua

Війна в Україні може скоротити зростання світової економіки на 1% — ОЕСР

Вчора 12:46 — Світ

Війна в Україні може скоротити зростання світової економіки на 1% — ОЕСР

Вторгнення росії в Україну може знизити зростання глобального ВВП більш ніж на 1% цього року та додати 2,5% до інфляції.

Про це йдеться у звіті ОЕСР, передає Reuters

Організація економічного співробітництва та розвитку закликала до цільового збільшення державних витрат. В Організації вважають, що цілеспрямоване збільшення державних витрат країнами ОЕСР близько 0,5% ВВП може вдвічі знизити економічні наслідки без значного зростання інфляції.

Зазначається, що негативний вплив війни на економіку єврозони може становити до 1,4% через високу залежність Європи від російських енергоносіїв. Для Сполучених Штатів падіння може становити близько 0,9%.

В ОЕСР наголосили на величезному впливі України та рф на енергетичний і товарний ринки, оскільки обидві країни є великими виробниками сировини, яка використовується в багатьох галузях — від виробництва каталітичних нейтралізаторів для автомобілів до добрив.

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