Війна в Україні може скоротити зростання світової економіки на 1% — ОЕСР — Finance.ua
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Війна в Україні може скоротити зростання світової економіки на 1% — ОЕСР

Вчора 12:46Світ
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Війна в Україні може скоротити зростання світової економіки на 1% — ОЕСРВійна в Україні може скоротити зростання світової економіки на 1% — ОЕСР
Вторгнення росії в Україну може знизити зростання глобального ВВП більш ніж на 1% цього року та додати 2,5% до інфляції.
Про це йдеться у звіті ОЕСР, передає Reuters.
Організація економічного співробітництва та розвитку закликала до цільового збільшення державних витрат. В Організації вважають, що цілеспрямоване збільшення державних витрат країнами ОЕСР близько 0,5% ВВП може вдвічі знизити економічні наслідки без значного зростання інфляції.
Зазначається, що негативний вплив війни на економіку єврозони може становити до 1,4% через високу залежність Європи від російських енергоносіїв. Для Сполучених Штатів падіння може становити близько 0,9%.
В ОЕСР наголосили на величезному впливі України та рф на енергетичний і товарний ринки, оскільки обидві країни є великими виробниками сировини, яка використовується в багатьох галузях — від виробництва каталітичних нейтралізаторів для автомобілів до добрив.
За матеріалами: НВ
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