Війна сповільнила або призупинила роботу 86% українських компаній: стан бізнесу, виплати зарплат (інфографіка) — Finance.ua

Війна сповільнила або призупинила роботу 86% українських компаній: стан бізнесу, виплати зарплат (інфографіка)

Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Міжнародний бізнес продовжує роботу в Україні

Війна нанесла шкоди — уповільнила, зменшила і навіть зупинила 86% українських компаній.

Про це повідомили в опитуванні, що провела дослідницька компанія Gradus Research серед 355 власників та керівників малого, середнього та великого бізнесу України. Дослідження було проведено на замовлення Київської школи економіки.

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Підприємці на перше місце поставили податкові канікули (37%).

На другому, з великим відривом, — допомога з логістикою (17%).

Підприємці усіма силами намагаються врятувати свою справу від закриття.

Для цього український бізнес вдається до галузевої трансформації. Кожен п’ятий (21%) розпочав цей процес, 16% вже мають результат і стільки же планують долучитися до трансформації.

Складні для бізнесу часи позначаються на фонді заробітної плати та закупівлях

3-5% бізнесу збільшили ці виплати, розцінюючи їх як соціальну допомогу,

14-19% виконують виплати на довоєнному рівні.

Решта або знизили або взагалі припинили виплати — 39% не виплачують заробітну плату, а 29% зупинили відрахування постачальникам.

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Третина українських компаній втратили через війну понад мільйон доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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