Війна сповільнила або призупинила роботу 86% українських компаній: стан бізнесу, виплати зарплат (інфографіка) — Finance.ua
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Війна сповільнила або призупинила роботу 86% українських компаній: стан бізнесу, виплати зарплат (інфографіка)

Вчора 11:00Особисті фінанси
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Міжнародний бізнес продовжує роботу в&nbsp;Україні Міжнародний бізнес продовжує роботу в Україні
Війна нанесла шкоди — уповільнила, зменшила і навіть зупинила 86% українських компаній.
Про це повідомили в опитуванні, що провела дослідницька компанія Gradus Research серед 355 власників та керівників малого, середнього та великого бізнесу України. Дослідження було проведено на замовлення Київської школи економіки.
Війна сповільнила або призупинила роботу 86% українських компаній: стан бізнесу, виплати зарплат (інфографіка)
Яка допомога від уряду потрібна вам сьогодні
  • Підприємці на перше місце поставили податкові канікули (37%).
  • На другому, з великим відривом, — допомога з логістикою (17%).
Підприємці усіма силами намагаються врятувати свою справу від закриття.
Війна сповільнила або призупинила роботу 86% українських компаній: стан бізнесу, виплати зарплат (інфографіка)
Для цього український бізнес вдається до галузевої трансформації. Кожен п’ятий (21%) розпочав цей процес, 16% вже мають результат і стільки же планують долучитися до трансформації.
Складні для бізнесу часи позначаються на фонді заробітної плати та закупівлях
3-5% бізнесу збільшили ці виплати, розцінюючи їх як соціальну допомогу,
14-19% виконують виплати на довоєнному рівні.
Решта або знизили або взагалі припинили виплати — 39% не виплачують заробітну плату, а 29% зупинили відрахування постачальникам.

Довідка Finance.ua:

  • Податкові пільги для бізнесу, «мінус» акцизи на пальне та підтримка ФОПів — Рада ухвалила закон
  • Третина українських компаній втратили через війну понад мільйон доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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