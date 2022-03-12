Війна росії проти України може викликати помітне зростання цін на продовольство — Finance.ua

Війна росії проти України може викликати помітне зростання цін на продовольство

Вчора 08:35 — Особисті фінанси

У результаті війни росії проти України міжнародні ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 8-20%. Це спровокує стрибок кількості людей, які недоїдають, у всьому світі.

Про це повідомляє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

У попередній оцінці вторгнення росії в Україну ФАО повідомила, що пока неясно, чи зможе Україна збирати урожай під час затяжного конфлікту, а невизначеність також пов’язана з експортом продуктів харчування з росії.

Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, а Україна посідає п’яте місце. Разом вони забезпечують 19% світових поставок ячменю, 14% пшениці і 4% кукурудзи, що становить більше однієї третини світового експорту зернових, додали в організації.

Росія також є світовим лідером з експорту добрив.

«Ймовірні перебої в сільськогосподарській діяльності цих двох основних експортерів основних товарів можуть серйозно загострити проблему продовольчої безпеки в усьому світі», — розповів генеральний директор ФАО Цюй Дун’юй.

Індекс цін на продукти харчування досяг рекордного рівня в лютому і ще більше підніметься в найближчі місяці, оскільки наслідки конфлікту відображаються у всьому світі.

За даними ФАО, від 20% до 30% полів, що використовуються для вирощування озимих зернових, кукурудзи та соняшнику в Україні, не будуть засіяні або залишаться неприбраними протягом сезону 2022/23 рр., додавши, що міжнародні санкції можуть перервати російський експорт.

50 країн, у тому числі багато з найменш розвинених країн, залежать від Росії та України на 30% або більше у постачаннях пшениці, що робить їх особливо вразливими, додали у ФАО.

«Глобальна кількість людей, які недоїдають, може збільшитися на 8–13 мільйонів чоловік в 2022–2023 роках», — заявила ФАО, додавши, що найбільш помітне зростання буде спостерігатися в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, за яким слідують країни Африки на південь від Сахари.

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