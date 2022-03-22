Війна росії проти України може призвести до глобальної продовольчої кризи — МЗС Франції — Finance.ua
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Війна росії проти України може призвести до глобальної продовольчої кризи — МЗС Франції

Вчора 03:41Світ
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Війна росії проти України може призвести до глобальної продовольчої кризи — МЗС ФранціїВійна росії проти України може призвести до глобальної продовольчої кризи — МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС має змиритися з перспективою того, що війна росії проти України може призвести до «надзвичайно серйозної» глобальної продовольчої кризи.
Про це повідомляє Politico.
«Ми маємо швидко взяти під контроль цю нову ситуацію», — сказав Ле Дріан.
За його словами, глобальна продовольча безпека дає збої не через санкції, а через війну.
«Бо немає жодних санкцій щодо продовольства. Саме війна стає проблемою, яка завтра принесе із собою ризик голоду», — сказав він.
Глава МЗС додав, що через війну не можна посіяти пшеницю.
«Ми бачимо наслідки війни, неможливість зібрати врожай, посіяти, експортувати», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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