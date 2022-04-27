Війна кардинально змінила ціни на оренду житла в Києві — Finance.ua

Війна кардинально змінила ціни на оренду житла в Києві

Вчора 14:00 — Нерухомість

Повномасштабне військове вторгнення росії на територію України кардинальним чином змінило ціни на столичному ринку оренди житла й навіть після закінчення війни ціни ще довго не повернутися до довоєнного рівня.

Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта.

Попит на оренду житла в Києві підвищується, проте до рівня початку лютого 2022-го ще дуже далеко.

«Останній місяць почали з’являтися пропозиції про оренду у всіх сегментах. Різні варіанти можна побачити. Пропозиції точно є, ось тільки попит не такий активний», — говорить Піта. Перший місяць війни багато орендодавців пропонували своїм квартирантам або високі знижки, або ж взагалі не брали гроші за оренду.

Піта зазначає, що навіть після того, як закінчиться війна, ціни ще дуже довго будуть рухатися до довоєнного рівня.

«Якщо людина буде орендувати квартиру за 6-7 тис. грн на місяць, де вона потім візьме гроші, щоб різко перейти на 10-12 тис. грн?» — каже Піта.

За експертними оцінками ціни на оренду житла знизилися як мінімум на 50%.

Середня ціна на однокімнатну квартиру в спальному районі Києва тримається в районі 5 тисяч гривень на місяць. Залежно від району, близькості до метро та інфраструктури ціна може коливатися, але несуттєво.

Однак, не всі орендодавці готові кардинально знижувати ціни й просто вичікують. Можна знайти оголошення про здачу квартир з довоєнними розцінками, однак, на думку експертів, без суттєвої знижки шансів здати квартиру в орендодавців практично немає.

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