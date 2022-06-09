Війна для росії зведе нанівець 15 років економічних досягнень - IIF — Finance.ua

Війна для росії зведе нанівець 15 років економічних досягнень - IIF

Вчора 13:34 — Світ

Війна для росії зведе нанівець 15 років економічних досягнень - IIF

Економіка росії скоротиться на 15% цього року і на 3% у 2023 році, на тлі того, як удар від західних санкцій, фінрезультат компаній, «відтік мізків» з рф та колапс експорту зведуть нанівець 15-річне економічне зростання, вважає лобістська група з банківської галузі Інститут міжнародних фінансів (IIF), повідомляє Reuters.

У своєму звіті про економіку росії після вторгнення москви в Україну 24 лютого IIF заявив, що не очікує на припинення вогню у війні і що санкції, ймовірно, будуть розширені і посилені в найближчі місяці.

Західні санкції після вторгнення спровокували «повний розпад 30-річних інвестицій», заявили в IIF. В організації також вказали на розрив «15-річного виробничо-збутовому ланцюжку». І додали, що якщо Європа відмовиться від експорту російських енергоносіїв, економіка країни в середньостроковій перспективі постраждає ще сильніше.

У той час як економіка рф різко сповільнюється, а купівельна спроможність її населення скорочується, стрибок цін на нафту та газ — основні статті російського експорту — підняв профіцит рахунку поточних операцій країни до рекордного рівня в останні місяці.

В IIF кажуть, що профіцит, а також відновлення рубля після падіння спочатку не слід розцінювати як те, що російська економіка тримається краще, ніж очікувалося. Там зазначають, що російські банки були повні валютних резервів, оскільки імпорт впав, а російським підприємствам і споживачам не було на що їх витрачати.

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Натомість вплив санкцій згодом посилюватиметься, особливо якщо Європа значно скоротить імпорт нафти та газу, хоча, за оцінками IIF, на це підуть місяці, якщо не роки.

IIF прогнозує, що валове накопичення основного капіталу рф скоротиться на 25% в 2022 року, імпорт на 28% і експорт на 25%.

«Додаткові заходи, наприклад, що стосуються фінансової системи та/або ключових статей російського експорту (і імпорту), можливі та можуть призвести до драматичних наслідків для російської економіки, а також для спроможності уряду продовжувати свої військові дії в Україні. Однак ціна таких дій може бути значною і для країн, які запроваджують санкції», — зауважили в IIF.

В IIF також вказали, що хоча велика увага приділяється витратам на відбудову, Україна перебуває на межі кризи платіжного балансу, оскільки війна вдарила по її економіці. І що підтримка Україні потрібна зараз.

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