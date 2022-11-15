Віялові відключення світла: де у вівторок діятимуть планові обмеження — Finance.ua
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Віялові відключення світла: де у вівторок діятимуть планові обмеження

Енергетика
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Віялові відключення світла: де у вівторок діятимуть планові обмеження
Віялові відключення світла: де у вівторок діятимуть планові обмеження
Планові відключення електроенергії у вівторок,15 листопада, діятимуть у восьми областях та Києві.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
«15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях», — йдеться в повідомленні.
В інших областях оператор не прогнозує відключень.

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Необхідність обмежувати електроенергію виникла через пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами.
«Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб у українців було світло», — наголошують в Укренерго.
Компанія закликала споживачів свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
Нагадаємо, НЕК «Укренерго» спростувало інформацію, що нібито компанія заявляла, що «в Києві можуть припинити вимикати світло вже за тиждень». Насправді ця інформація не відповідає дійсності.
За матеріалами:
Економічна Правда
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