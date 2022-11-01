Вітренко йде з "Нафтогазу" - ЗМІ — Finance.ua

Вітренко йде з "Нафтогазу" - ЗМІ Вчора 10:50 — Фондовий ринок

Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК «Нафтогаз України». На його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на співрозмовників у парламенті та «Нафтогазі».

Вітренко нібито вже написав заяву про відставку. Рішення про відставку мала б прийняти наглядова рада компанії. Однак за її відсутності це може зробити Кабінет Міністрів.

Очікується, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов замінить Вітренка на цій посаді.

«Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії», — каже співрозмовник «ЕП».

Тим часом нардеп Ярослав Железняк повідомляє, що найближчим часом парламент розглядатиме «кадрове питання». Він також натякнув на нову посаду Чернишова.

«Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду. Начебто само міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю Кубракову. Подивимося, чи знову не зміниться позиція», — написав Железняк.

Економічна Правда За матеріалами:

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