Вітер і сонце будуть забезпечувати понад третину світової електроенергії до 2030 року — дослідження — Finance.ua
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Вітер і сонце будуть забезпечувати понад третину світової електроенергії до 2030 року — дослідження

Енергетика
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Вітер і сонце будуть забезпечувати понад третину світової електроенергії до 2030 року — дослідження
Вітер і сонце будуть забезпечувати понад третину світової електроенергії до 2030 року — дослідження
Вітрові та сонячні проєкти будуть забезпечувати понад третину світової електроенергії до 2030 року, що свідчить про те, що енергетичний сектор може досягти змін, необхідних для досягнення глобальних кліматичних цілей.
Про це йдеться у звіті Rocky Mountain Institute (RMI), пише Reuters.
Вітрові та сонячні проєкти, за прогнозами, вироблятимуть щонайменше 33% світової електроенергії, порівняно з приблизно 12% зараз, що призведе до скорочення виробництва викопного палива та здешевлення електроенергії, йдеться у звіті RMI.
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RMI, американська некомерційна організація, що займається питаннями чистої енергії, провела дослідження у партнерстві з Bezos Earth Fund, фондом розміром 10 мільярдів доларів, створеним власником Amazon Джеффом Безосом для допомоги у фінансуванні рішень щодо зміни клімату.
Вартість сонячної енергії, яка вже є найдешевшою формою виробництва електроенергії, знизиться до 20 доларів за мегават-годину з приблизно 40 доларів за МВт-год зараз, у міру розгортання більшої кількості проєктів та покращення економії від масштабу, йдеться у звіті.
«Перевагою швидкого розгортання відновлюваної енергетики є більша енергетична безпека та незалежність, а також довгострокова дефляція цін на енергію, оскільки чим більше ви встановлюєте, тим дешевшою вона стає», — сказав старший директор RMI Кінгсмілл Бонд.
За матеріалами:
Економічна Правда
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