Віталік Бутерін пожертвував 1500 монет Ethereum (понад $4,8 млн) на допомогу Україні — Finance.ua

Віталік Бутерін пожертвував 1500 монет Ethereum (понад $4,8 млн) на допомогу Україні

Вчора 23:07 — Фінтех і Картки

Віталйк Бутерін

Один із засновників криптовалюти Ethereum та наймолодший криптомільярдер, Віталік Бутерін, пожертвував понад $4,8 мільйона доларів у вигляді криптовалют Ethereum на допомогу Україні.

Бутерін перевів 1500 монет Ethereum двома рівними частинами в гаманці міжнародного благодійного фонду Unchain Ukraine, який надає допомогу українцям, постраждалим від російської агресії, та Криптофонду України, який був створений українською криптобіржею Kuna на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.

Раніше Бутерін відкрито засудив вторгнення рф в Україну, а в березневому інтерв’ю Time відзначив , що війна нагадала криптовалютній спільноті про головну мету цифрових активів — приносити реальну користь людям.

Нагадаємо, у березні Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про віртуальні активи», який дає «зелене світло» на запуск в Україні легального ринку віртуальних активів та виведення операцій з криптовалютами з тіні. Зараз Мінцифри активно працює над внесенням змін до Податкового та Цивільного кодексів України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами — необхідних для повноцінного запуску ринку віртуальних активів.

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