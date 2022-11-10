Visa приєдналася до Дія.City — Finance.ua

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Visa приєдналася до Дія.City

Фондовий ринок
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Visa приєдналася до Дія.City
Visa приєдналася до Дія.City
Міжнародна платіжна система, лідер у галузі цифрових платежів Visa приєдналася до Дія.City.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
«Резидентство „Дія.City“ дозволить компанії користуватися найкращими правовими та податковими умовами в Європі. А також поглибить співпрацю з українським IT-сектором та пришвидшить розвиток безготівкової економіки України», — зазначив він.
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Visa — світовий лідер у галузі цифрових платежів. В українському офісі компанії працюють близько 140 співробітників, які відповідають за розвиток платіжних технологій у 17 країнах.
Федоров нагадав, що разом з компанією Мінцифри реалізувало багато спільних проєктів. Серед них — відбудова центру Дія.Бізнес у Бучі, а також відкриття маркетплейсу Made with bravery.
Наразі до податкової та правової системи для технологічного бізнесу Дія.City приєдналися 378 компаній.
Дія.City — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City». Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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