Visa приєдналася до Дія.City — Finance.ua

Visa приєдналася до Дія.City Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Visa приєдналася до Дія.City

Міжнародна платіжна система, лідер у галузі цифрових платежів Visa приєдналася до Дія.City.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Резидентство „Дія.City“ дозволить компанії користуватися найкращими правовими та податковими умовами в Європі. А також поглибить співпрацю з українським IT-сектором та пришвидшить розвиток безготівкової економіки України», — зазначив він.

Visa — світовий лідер у галузі цифрових платежів. В українському офісі компанії працюють близько 140 співробітників, які відповідають за розвиток платіжних технологій у 17 країнах.

Федоров нагадав, що разом з компанією Мінцифри реалізувало багато спільних проєктів. Серед них — відбудова центру Дія.Бізнес у Бучі, а також відкриття маркетплейсу Made with bravery.

Наразі до податкової та правової системи для технологічного бізнесу Дія.City приєдналися 378 компаній.

Дія.City — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City». Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

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