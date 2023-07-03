Visa купує оператора хмарної банківської платформи Pismo за $1 млрд — Finance.ua

Visa купує оператора хмарної банківської платформи Pismo за $1 млрд Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Visa купує оператора хмарної банківської платформи Pismo за $1 млрд

Платіжний гігант Visa Inc. погодився придбати бразильську фінтех-платформу Pismo за $1 млрд готівкою.

Про це пише Reuters.

Pismo є оператором хмарної банківської платформи, що працює в Латинській Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Європі.

Для Visa, найбільшої в світі платіжної компанії, це перше велике поглинання з 2021 року, коли вона купила європейську відкриту банківську платформу Tink за $2,2 млрд, а також британського постачальника транскордонних платежів Currencycloud.

Хмарна платформа Pismo для фінансових установ, що базується в Сан-Паулу, містить понад 70 млн рахунків і здійснює транзакції на суму понад $200 млрд на рік, надаючи технологію, за допомогою якої клієнти можуть випускати картки Visa та Mastercard.

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За даними групи даних Sling Hub, це придбання сталося одночасно з падінням венчурного фінансування в Латинській Америці на 82% у річному обчисленні в травні, оскільки високі відсоткові ставки та побоювання рецесії вразили світові ринки та вдарили по оцінці технологічних компаній.

Очікується, що угоду буде закрито до кінця року. За словами Visa, Pismo збереже свою нинішню управлінську команду.

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