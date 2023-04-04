Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство — Finance.ua

Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство Сьогодні 10:11 — Фондовий ринок

Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство

Компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в 3,7 млрд дол.

Група, яка дебютувала на біржі Nasdaq у грудні 2021 року, у вівторок вранці подала заяву про банкрутство в США.

Тижні кризових переговорів з потенційними інвесторами не змогли забезпечити нове фінансування для Virgin Orbit, яка витрачала близько 50 млн дол. щокварталу в боротьбі за частку на дедалі більш конкурентному ринку запусків ракет у космос.

Про проблеми компанії стало відомо ще раніше. Так, ще минулого тижня CNBC опублікував дані про те, що аерокосмічна компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона припиняє свою діяльність «в осяжному майбутньому» після того, як не змогла знайти джерела фінансування, з посиланням на аудіозапис виступу гендиректора Virgin Orbit Дена Харта на загальних зборах компанії 30 березня.

Зазначається також, що компанія Virgin Investments Limited надасть Virgin Orbit допомогу у розмірі 31,6 мільйона доларів для фінансування процесу та захисту її діяльності. Очікується, що після затвердження судом справи про банкрутство фінансування дозволить забезпечити Virgin Orbit необхідною ліквідністю для продовження діяльності, оскільки компанія продовжить розпочатий до подання позову процес продажу компанії.

Довідка Finance.ua:

Virgin Orbit була заснована в 2017 році і розпочала комерційне обслуговування у 2021 році. Компанія доставляла на орбіту комерційні, цивільні, національні та міжнародні супутники;

у січні ракета цієї компанії Launcher-1, запущена з літака Boeing 747, не змогла вивести на орбіту супутники через передчасне відключення двигуна другого ступеня. А у березні компанія відправила у відпустку майже всіх співробітників та призупинила роботу на тиждень у пошуках фінансування;



Річард Бренсон є найбільшим акціонером Virgin Orbit , володіючи 75% акцій. Другий найбільший пакет акцій — 18% — належить еміратському суверенному фонду Mubadala.



Економічна Правда За матеріалами:

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