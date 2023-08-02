Вінницький авіазавод передадуть в управління державі за особливою процедурою — Finance.ua

Вінницький авіазавод передадуть в управління державі за особливою процедурою Сьогодні 05:07 — Казна та Політика

Вінницький авіазавод передадуть в управління державі за особливою процедурою

Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціювало передачу ТОВ «Вінницький авіаційний завод» в управління державі за особливою процедурою.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

«Національне агентство ініціювало передачу Вінницького авіаційного заводу (ТОВ „ВіАЗ“) в управління державі за особливою процедурою, яка передбачає максимально оперативні строки переходу активу під контроль одного з підприємств національного оборонно-промислового комплексу», — йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що відповідне рішення про передачу ТОВ «ВіАЗ» державному підприємству було узгоджене під час наради за участі голови АРМА Олени Думи та першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко.

Як підкреслюють в Нацагентстві, ВіАЗ є єдиним в Україні підприємством, що має сертифікацію на виконання капітального ремонту і модернізацію двигунів для вертольотів Мі-2 та Мі-2МСБ-В.

У червні 2019 року Фонд державного майна України включив до переліку малої приватизації 9 підприємств Укроборонпрому, серед яких і ВіАЗ. Наразі в підприємства немає чинних ліцензій на проведення виробничої діяльності, воно не веде господарської діяльності.

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