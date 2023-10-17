Відзавтра реєстрація е-кабінетів для участі в судових процесах стає обов’язковою — Finance.ua

Відзавтра реєстрація е-кабінетів для участі в судових процесах стає обов’язковою Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Відзавтра реєстрація е-кабінетів для участі в судових процесах стає обов’язковою

Із 18 жовтня реєстрація електронних кабінетів для участі в судових процесах стає обов’язковою.

Про це повідомили у ВРП.

Зазначається, що 18 жовтня 2023 року вводиться в дію Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» від 29 червня 2023 року № 3200-IX

Він передбачає обов’язкову наявність електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі з 18 жовтня 2023 року для адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб.

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Зазначається, що Вища рада правосуддя рішенням від 12 жовтня 2023 року «Про затвердження Змін до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» привела норми вказаного положення у відповідність до вимог закону.

«Закон передбачає, що в разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху або повертатися, залежно від виду процесуального документа. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку», — ідеться в повідомленні.

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Також уточнюється, що офіційні електронні адреси, зареєстровані до набрання чинності згаданого вище закону вважаються електронними кабінетами і використовуються судом, учасниками справи за правилами та в порядку, що діють після введення в дію цього закону.

Повідомляється, що через 7 місяців із дня опублікування Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» такий обов’язок буде впроваджено в цивільному та адміністративному судочинстві й для юридичних осіб приватної форми власності.

У ВРП інформують, що зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС можна за посиланням

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Укрінформ За матеріалами:

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