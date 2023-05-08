Відсьогодні розпочинається реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги — Finance.ua

Відсьогодні розпочинається реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги Сьогодні 12:30 — Казна та Політика

Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня (понеділок) на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга». Про це повідомляють в Мінінфраструктури.

Водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед доступних. А саме: МАПП «Ягодин — Дорогуськ» МАПП «Рава-Руська — Хребенне», МАПП «Краківець — Корчова», МАПП «Шегині — Медика», МАПП «Ужгород — Вишнє-Нємецьке», МАПП «Порубне — Сірет», МАПП «Тиса (Чоп) — Захонь», МАПП «Рені — Джюрджюлешть», МАПП «Орлівка — Ісакча», МАПП «Могилів-Подільський — Отач», МАПП «Устилуг — Зосин», Тимчасовий ПП «Нижанковичі — Мальховіце», МАПП «Дяково — Халмеу», МАПП «Старокозаче — Білгород-Дністровський», МАПП «Мамалига — Крива», МАПП «Виноградівка — Вулкенєшть».

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​Інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами: українською, англійською та польською. Незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 2 травня Кабінет Міністрів ухвалив Постанову про поширення проєкту «Електронна черга перетину кордону» (єЧерга) на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів.

Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Agravery За матеріалами:

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