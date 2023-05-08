Відсьогодні розпочинається реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги — Finance.ua
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Відсьогодні розпочинається реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги

Казна та Політика
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Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня (понеділок) на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга». Про це повідомляють в Мінінфраструктури.
Водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед доступних. А саме: МАПП «Ягодин — Дорогуськ» МАПП «Рава-Руська — Хребенне», МАПП «Краківець — Корчова», МАПП «Шегині — Медика», МАПП «Ужгород — Вишнє-Нємецьке», МАПП «Порубне — Сірет», МАПП «Тиса (Чоп) — Захонь», МАПП «Рені — Джюрджюлешть», МАПП «Орлівка — Ісакча», МАПП «Могилів-Подільський — Отач», МАПП «Устилуг — Зосин», Тимчасовий ПП «Нижанковичі — Мальховіце», МАПП «Дяково — Халмеу», МАПП «Старокозаче — Білгород-Дністровський», МАПП «Мамалига — Крива», МАПП «Виноградівка — Вулкенєшть».
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​Інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами: українською, англійською та польською. Незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, 2 травня Кабінет Міністрів ухвалив Постанову про поширення проєкту «Електронна черга перетину кордону» (єЧерга) на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів.
  • Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Agravery
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