Відсьогодні карткою можна розплатитись на всіх маршрутах київського громадського транспорту — Finance.ua

Відсьогодні карткою можна розплатитись на всіх маршрутах київського громадського транспорту Вчора 15:38 — Особисті фінанси

Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах.

«Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює», — зазначили в КМДА.

Нагадаємо, із 15 жовтня в громадському транспорті столиці розпочалипідключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Пізніше на сайті Київської міської державної адміністрації з’явилась інформація, що на всіх автобусних маршрутах Києва можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом із NFC.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.