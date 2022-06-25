Відпустка за містом: скільки коштує оренда будинку (інфографіка) — Finance.ua

Відпустка за містом: скільки коштує оренда будинку (інфографіка) 25.06.2022, 09:00 — Особисті фінанси

Відпустка за містом: скільки коштує оренда будинку (інфографіка)

Нинішній літній сезон нетиповий для українців. Через війну мало хто планує традиційну відпустку, а географія подорожей всередині країни обмежена, у порівнянні з минулим роком. В OLX Нерухомість проаналізували, які варіанти нині пропонують орендодавці і чи стане оренда будинку за містом доступним способом провести час ближче до природи.

Де та яку заміську нерухомість шукають українці

Найбільше пропозицій у травні-червні здачі в оренду заміської нерухомості у Київській області — близько 5,5 тисяч оголошень, що на 88% більше за аналогічний період 2021 року. Далі зі значним відривом ідуть Дніпропетровська (989), Львівська (846), Закарпатська (705) та Одеська (495) області. Загалом у відносно безпечних областях з 1 травня по 20 червня було розміщено 10,5 тисяч оголошень, що в 2,5 рази більше ніж рік тому.

Читайте також Скільки коштує оренда квартири у Києві (інфографіка)

Серед загальної кількості оголошень 69% складають пропозиції орендувати цілий будинок. Значно менше пропонують котеджі (11%), частину будинку (9%) та дачі (6%). Майже не знайти серед пропозицій дуплексів (1%), клубних будинків (1%) та таунхаусів (3%).

Хоча Київська область є лідером серед всіх типів нерухомості, пошукати наприклад котедж можна також на Івано-Франківщині чи Львівщині, а дачу — у Дніпропетровській області.

При цьому, серед самих орендарів найбільшим попитом користуються клубні будинки — в середньому 28 відгуків на оголошення. Також серед лідерів уподобань українців за даними OLX Нерухомість будинок/частина будинку та дача в Дніпропетровській (41 відгук) та будинок/частина будинку у Полтавській (44 відгуки) областях.

У скільки обійдеться оренда будинку

Найбільш дорогими сегментами будинків в Україні є котеджі та дуплекси (будинки на 2 сім’ї). Найдорожчі котеджі в Київській області. Їх ціна може сягати 40 500 гривень на місяць. Найвища ж вартість дуплексу була зафіксована на Львівщині — 34 700 гривень. Таунхаус можна знайти в середньому за 18 000 — 20 000 грн, однак не у Дніпропетровській області, де за такий тип житла попросять 43 тис. грн.

Найоптимальніший варіант заміської нерухомості для тих хто хоче зекономити — оренда частини будинку. Його вартість за даними OLX Нерухомість в різних областях України, за виключенням Закарпаття, не перевищує 4 000-5 500 гривень на місяць.

Загалом, у порівнянні з минулим роком вартість оренди поблизу великих міст, а також в актуальних нині західних регіонах зросла. Виключення становлять будинки на Київщині, які подешевшали майже на 40% у порівнянні з травнем-червнем 2021 року. Водночас таке житло в столичному регіоні все ще залишається найдорожчим по Україні. Також немало доведеться заплатити за будинок на заході країни. А от жити неподалік моря в Одеській області буде відносно недорого і обійдеться в 2-3 рази дешевше, ніж на Закарпатті.

Які умови проживання пропонують орендодавці

Українці кожного літа шукають можливості провести час ближче до природи. Цей рік не виключення, адже подорожувати цього сезону більшість громадян не може. А тимчасова релокація за місто без необхідності далеких переїздів — це доступна альтернатива комфортно та бюджетно провести літо.

Тож власники заміських будинків нерідко пропонують майбутнім орендарям житло на березі водойм (116 оголошень), біля озера та лісу (по 109 оголошень). Також чимало є варіантів орендувати житло з басейном (244 оголошення).

До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.