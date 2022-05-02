Відпуск "зеленої" е/е за перший місяць війни знизився на 8,4% — Finance.ua

Відпуск "зеленої" е/е за перший місяць війни знизився на 8,4%

Вчора 23:32 — Енергетика

Відпуск «зеленої» електроенергії в Україні за перший місяць війни знизився на 8,4%, повідомив голова ДП «Гарантований покупець» («ГарПок») Андрій Пилипенко.

«У цілому по Україні відпуск зеленої електроенергії за перший місяць війни порівняно з таким самим періодом минулого року знизився на 8,4%. 861 тис. МВт-год проти 940 тис. МВт-год».

За його словами, якщо порівнювати за фактом, то падіння незначне, але якщо враховувати, скільки потужностей через війну не буде введено, то показник падіння буде вже більш суттєвим.

Нинішні показники глава «ГарПоку» пояснив приростом потужностей протягом 2021 року, а також приростом обсягів відпуску в усіх регіонах, окрім південного.

«Ми бачимо падіння обсягів тільки в південному регіоні, яке становить близько 41%, Найбільше — в Запорізькій і Херсонській областях, на рівні плюс-мінус 70%. Але водночас у Миколаївській та Одеській бачимо навіть зростання на 15% і майже 38% відповідно», — описав ситуацію Пилипенко.

Водночас на заході відпуск зріс майже на 70%, на півночі — майже на 54%, на сході — трохи більше ніж на 36%, у центрі — майже на 10%.

«Звісно, треба врахувати, що в абсолютних значеннях обсяги виробництва в рази менші, ніж на півдні», — зауважив глава «ГарПоку».

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