Відомий виробник аксесуарів презентував Bitcoin годинник — Finance.ua

Відомий виробник аксесуарів презентував Bitcoin годинник Вчора 23:12 — Фінтех і Картки

Відомий виробник аксесуарів презентував Bitcoin годинник

Компанія Jacob & Co. повідомила про створення елітної лімітованої серії годинників Astronomia Solar Bitcoin. Аксесуар буде можна придбати лише за попереднім записом. За словами фірми, новий обмежений випуск годинника на тему Bitcoin є першим високоскладним аксесуаром, натхненним сферою криптовалют.

Елітний годинник містить логотип криптовалюти BTC, який обертається, сонце з жовтим сапфіром, місяць з діамантом в 1 карат та золоту планету Земля. На циферблаті також присутній мініатюрний чорний ракетний корабель, ракета зі знаком Bitcoin, яка тягнеться до Місяця.

Цікаво, що обвал ринку криптовалюти у липні призвів до збільшення пропозиції елітних годинників, доступних на вторинному ринку. Попри те, що курси криптовалют продовжують істотно коливатися, виробники розкішних годинників продовжують освоювати криптовалютну галузь — через нові дизайни годинників на тему криптовалют або ж приймаючи у них платежі за свої товари.

noworries За матеріалами:

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