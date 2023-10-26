Відомий критик криптовалюти назвав власників Bitcoin членами секти — Finance.ua

Відомий критик криптовалюти назвав власників Bitcoin членами секти Вчора 03:40 — Криптовалюта

Відомий критик криптовалюти назвав власників Bitcoin членами секти

Відомий критик флагманської криптовалюти та прихильник золота Пітер Шифф озвучив свою нову точку зору щодо Bitcoin. Аналітик назвав власників BTC сектантами, які нічого не розуміють у сучасній економіці.

За словами Шиффа, цифрова валюта «взагалі нікому не потрібна». Вона дорожчає лише за рахунок того, що одні інвестори вмовляють інших придбати BTC, переконаний критик. Таку поведінку фінансист порівняв із культом та зазначив, що власники криптовалюти поводяться як звичайні члени секти.

Користувачі Твіттера розкритикували заяву Пітера Шиффа. Вони нагадали йому, що впродовж декількох років Шифф заявляв, що Bitcoin скоро обвалиться. Проте криптовалюта , навпаки, продовжує додавати у вартості.

Так вчора вартість флагмана ринку злетіла вище критичного рівня опору. На локальному піку ринкова вартість головної криптовалюти досягла позначки $35 280 (пара BTC/ USDT , криптовалютна біржа Binance). Стрибок BTC стався на тлі очікувань схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) першого спотового ETF.

Нагадаємо — у березні цього року Шифф заявив, що Bitcoin впаде до нуля у майбутньому.

«Все одно Bitcoin обвалиться до нуля. Просто це буде довгий шлях падіння», — написав Пітер Шифф на своїй сторінці у Твіттері.

Тоді на тлі банківської кризи в США, Шифф закликав своїх підписників вже зараз продавати Bitcoin та інші цифрові активи, оскільки найближчим часом на криптоіндустрію «очікують нові банкрутства».

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noworries За матеріалами:

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