Відновила роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва — Finance.ua
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Відновила роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва

Вчора 19:24Нерухомість
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Відновила роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництваВідновила роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва
17 березня на територіях України, де не ведуться активні бойові дії, відновлено надання всіх послуг Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).
Про це повідомляє в Фейсбуці міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
З 17 березня в регіонах, де не ведуться активні бойові дії, можна отримати всі послуги ЄДЕССБ, а саме:
  • завантаження проектної документації на будівництво об’єктів;
  • проведення експертизи об’єктів;
  • видача містобудівних умов та обмежень;
  • отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт та інших;
  • прийняття об’єктів в експлуатацію.
«Україна повинна будувати, Україна повинна заробляти, Україна повинна створювати ресурс, який не тільки сприятиме перемозі на фронті, але і дозволить відбудувати зруйновані міста та села України. Відновлення роботи ЄДЕССБ сприяє цьому», — йдеться в дописі Чернишова.
Нагадаємо, експериментальний проєкт із запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва стартував в Україні у липні 2020 року. У червні 2021 року Кабмін затвердив порядок ведення ЄДЕССБ, який встановлює єдині норми створення електронних документів, а також надання та отримання адміністративних й інших послуг у сфері будівництва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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