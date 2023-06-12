Відновлення роботи аеропорту "Львів": військові назвали необхідні умови — Finance.ua

Відновлення роботи аеропорту "Львів": військові назвали необхідні умови Сьогодні 04:11 — Казна та Політика

Відновлення роботи аеропорту "Львів": військові назвали необхідні умови

При відкритті аеропорту у Львові він одразу може стати потенційною ціллю для російської армії.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Дещо дивно в даних умовах обстановки, як це працюватиме… Якщо противник буде розуміти, що в Україні є функціонуючий аеродром, вони будуть вбачати в ньому потенційну ціль, яка може доставляти західне озброєння», — зазначив військовий.

Ігнат вважає, що хоча питання аеродромів дуже важливе, все залежить від можливостей України їх захистити достатньою кількістю засобів ППО, яких наразі не вистачає для потужного захисту всіх критичних об'єктів у країні.

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За його словами, для повноцінної роботи аеропортів необхідно дочекатися перемоги у війні проти росії, після чого як військові, так і цивільні аеродроми можуть використовуватися як «аеродроми спільного використання», як, наприклад, аеропорт «Бориспіль».

Довідка Finance.ua:

раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького може відновити свою діяльність у рамках «гуманітарного коридору».

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