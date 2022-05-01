Відновлення Бучі: місто отримає півмільйона євро від італійського фонду — Finance.ua
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Відновлення Бучі: місто отримає півмільйона євро від італійського фонду

Вчора 11:49Казна та Політика
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Італійська неурядова організація CESVI допоможе Бучі впоратися з наслідками окупації російськими загарбниками. Вона вже виділила півмільйона євро на відновлення міста і планує зібрати ще завдяки благодійним внескам.
Про це повідомили у самій CESVI. Там зазначили, що перші 500 тис. євро підуть на відновлення:
  • комунальної інфраструктури;
  • об’єктів соціальної сфери.
«Суму на відновлення Бучі буде збільшено заздяки благодійним внескам, які фонд залучає від приватних та державних донорів. Зокрема від муніципалітету міста Бергамо, де розташована його штаб-квартира», — йдеться у повідомленні.
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При цьому наголошується, що серед пріоритетних напрямків відновлення Бучі:
  • відбудова зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури;
  • відбудова житла;
  • переобладнання парків спеціальної техніки (автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин, громадського транспорту) та ін.
Загалом відновлення та відбудова зруйнованої війною інфраструктури в Україні відбуватиметься за 14 напрямками. Серед них:
  • комунальний транспорт та мережі;
  • житлова та медична інфраструктура;
  • аеропорти;
  • дороги та ін.
«Серед наших завдань — розробка концепції простору кожного населеного пункту, виходячи з його потреб. Сучасність, яка змінить радянський підхід у містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України — саме такий підхід був основою розробки плану відновлення та модернізації країни», — зазначив із цього приводу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За матеріалами: Обозреватель
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