Відновлення Бучі: місто отримає півмільйона євро від італійського фонду — Finance.ua

Відновлення Бучі: місто отримає півмільйона євро від італійського фонду

Вчора 11:49 — Казна та Політика

Італійська неурядова організація CESVI допоможе Бучі впоратися з наслідками окупації російськими загарбниками. Вона вже виділила півмільйона євро на відновлення міста і планує зібрати ще завдяки благодійним внескам.

Про це повідомили у самій CESVI . Там зазначили, що перші 500 тис. євро підуть на відновлення:

комунальної інфраструктури;

об’єктів соціальної сфери.

«Суму на відновлення Бучі буде збільшено заздяки благодійним внескам, які фонд залучає від приватних та державних донорів. Зокрема від муніципалітету міста Бергамо, де розташована його штаб-квартира», — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що серед пріоритетних напрямків відновлення Бучі:

відбудова зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури;

відбудова житла;

переобладнання парків спеціальної техніки (автомобілів швидкої допомоги, пожежних машин, громадського транспорту) та ін.

Загалом відновлення та відбудова зруйнованої війною інфраструктури в Україні відбуватиметься за 14 напрямками. Серед них:

комунальний транспорт та мережі;

житлова та медична інфраструктура;

аеропорти;



дороги та ін.



«Серед наших завдань — розробка концепції простору кожного населеного пункту, виходячи з його потреб. Сучасність, яка змінить радянський підхід у містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України — саме такий підхід був основою розробки плану відновлення та модернізації країни», — зазначив із цього приводу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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