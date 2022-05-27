Відкривається реєстрація податкових накладних — Finance.ua

Відкривається реєстрація податкових накладних

Вчора 12:41 — Особисті фінанси

З 27 травня відкривається реєстрацію податкових накладних, система працюватиме у довоєнному режимі.

Про це повідомив нардеп Данило Гетманцев.

"Наполегливо прошу конвертаторів, окремих податківців та інших професійних ухилістів не розраховувати на те, що за умов війни схемний податковий кредит пройде непоміченим.

Податкова на будь-які спроби реагуватиме жорстко, за законами воєнного часу з усіма витікаючими", — заявив він.

Гетманцев додав, що податкова має однозначне завдання — забезпечити реєстрацію податкових накладних у повній відповідності до закону та вимоги білого бізнесу.

Нагадаємо, раніше у податковій зазначали , що після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану, а всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

Довідка Finance.ua:

раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із «мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав»;

декілька тижнів тому український бізнес звернувся з відкритим листом до Президента Володимира Зеленського із проханням негайно усунути Данила Гетьманцева з посади секретаря Нацради відновлення та податкового комітету Верховної Ради;



причиною скарг бізнесменів на Гетменцева є те, що нардеп є «прихильником жорсткішого державного регулювання, що призводить до придушення підприємницької ініціативи».



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