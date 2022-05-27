Відкривається реєстрація податкових накладних — Finance.ua

"Наполегливо прошу конвертаторів, окремих податківців та інших професійних ухилістів не розраховувати на те, що за умов війни схемний податковий кредит пройде непоміченим.
Податкова на будь-які спроби реагуватиме жорстко, за законами воєнного часу з усіма витікаючими", — заявив він.
Гетманцев додав, що податкова має однозначне завдання — забезпечити реєстрацію податкових накладних у повній відповідності до закону та вимоги білого бізнесу.
Нагадаємо, раніше у податковій зазначали, що після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану, а всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.
Довідка Finance.ua:
раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із «мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав»;
декілька тижнів тому український бізнес звернувся з відкритим листом до Президента Володимира Зеленського із проханням негайно усунути Данила Гетьманцева з посади секретаря Нацради відновлення та податкового комітету Верховної Ради;
причиною скарг бізнесменів на Гетменцева є те, що нардеп є «прихильником жорсткішого державного регулювання, що призводить до придушення підприємницької ініціативи».