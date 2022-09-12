Відключення ЗАЕС: в Інституті радіаційної безпеки пояснили, що це означатиме для українців — Finance.ua
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Відключення ЗАЕС: в Інституті радіаційної безпеки пояснили, що це означатиме для українців

Енергетика
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На ЗАЕС 11 вересня повністю відключили останній робочий енергоблок. Зараз триває підготовка до його переведення у «холодний стан».
Старша наукова співробітниця Інституту радіаційної безпеки Олена Паренюк в ефірі Українського радіо пояснила, що це означає.
«Це означає, що енергоблок буде повністю переведено під критичний стан. Зараз працює весь охолоджувач, що був завантажений в енергоблоці. Дію реактора неможливо буде розпочати швидко, потрібно буде перевантажувати паливо і проводити певні регламентні роботи. Ми повністю зупинили ЗАЕС на доволі довгий проміжок часу», — зазначила вона.
За словами наукової співробітниці, процес переходу в холодний стан технічно дуже складний. Для повного охолодження енергоблоків та палива у сховищі знадобляться місяці.
У зв’язку з цим, на українців чекає ще складніша зима.
«ЗАЕС генерувала понад чверть усіх потужностей, які ми використовували. І тепер об’єднана енергетична система певним чином перерозподіляє навантаження, тому треба готуватися економити також електроенергію, а не лише тепло», — додала Паренюк.
Нагадаємо, російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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