Відключення світла заважають працювати: експерт пояснив, чи має зберігатися зарплата — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відключення світла заважають працювати: експерт пояснив, чи має зберігатися зарплата

Особисті фінанси
60
Відключення світла заважають працювати: експерт пояснив, чи має зберігатися зарплата
Відключення світла заважають працювати: експерт пояснив, чи має зберігатися зарплата
Кодекс законів про працю зобов’язує роботодавця оплачувати простій у тому разі, якщо він стався не з вини працівника. У результаті українці, які не можуть виконувати свою роботу вдома та працюють віддалено, мають право претендувати на середній заробіток навіть за період, коли вони не могли виконувати робочі завдання.
Якщо ж роботодавець не хоче оплачувати простій, він повинен забезпечити співробітника генераторами, акумуляторами або іншими засобами для забезпечення віддаленої роботи без електроенергії. Про це в коментарі порталу Обозреватель розповів заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін.

Як оплачується робота без електроенергії чи час, проведений у бомбосховищі?

Зникнення електроенергії — форс-мажор, пояснює Шубін. Це вимушений простій, який відбувається не з вини працівника. А з огляду на те, що в ситуації воєнного стану для співробітника є загроза його життю, можна вважати, що оплата має відбуватися, виходячи із середнього заробітку.
Така ж ситуація і з часом, який працівник проводить у бомбосховищі під час повітряної тривоги.
Читайте також
«Вини працівника тут немає. Фактично це простій, який стався не з вини працівника. І підлягає оплаті відповідно до закону», — пояснює Шубін.

Якщо роботодавець не хоче платити за простій, має забезпечити електроенергією

Фактично у роботодавця є вихід: або оплачувати період, коли співробітник вимушено не може виконувати свої функції, або забезпечити його альтернативним джерелом енергії. Це можуть бути акумулятори, ноутбуки з батареєю, які можуть працювати без підключення до мережі тривалий час, генератор і т.д.
Місце для вашої реклами
«Забезпечення працівника, у тому числі й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві. Це має бути прописано у трудовому договорі, а якщо цього немає у договорі, значить, відповідає роботодавець», — каже Шубін.
Фактично за законом через відсутність електроенергії роботодавець повинен нести всі пов’язані з цим збитки, платити зарплату за час простою або забезпечувати співробітника додатковою технікою. Однак насправді тут також варто враховувати і той факт, що далеко не у всіх роботодавців у нинішніх обставинах є ресурс для забезпечення всіх своїх співробітників.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.