Відключення світла після атак рф: в "Укренерго" заявили про нові проблеми — Finance.ua

Відключення світла після атак рф: в "Укренерго" заявили про нові проблеми Сьогодні 15:33 — Енергетика

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, погіршення погодних умов ускладнює ремонтні роботи з відновлення електромереж.

«Станом на 13 грудня в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним», — повідомляє НЕК «Укренерго» у Facebook

Зазначається, що погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

В компанії повідомили, що на сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури.

«Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ. Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення», — зазначили в компанії.

Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону в «Укренерго» рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

УНІАН За матеріалами:

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