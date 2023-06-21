Відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів: які зараз проблеми на ринку праці — Finance.ua

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Відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів: які зараз проблеми на ринку праці

Особисті фінанси
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Відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів: які зараз проблеми на ринку праці
Відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів: які зараз проблеми на ринку праці
На українському ринку праці назрівають негативні тенденції у вигляді нестачі кваліфікованих спеціалістів. Роботодавці, які довго перебиратимуть, ризикують залишитися без нормальних працівників.
Про це пише «Апостроф» з посиланням на коментар експерта одного з кадрових агентств.
Там зазначають, що на тлі війни відчувається дефіцит навіть тих працівників, яких раніше завжди вистачало.
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«Зараз вже банального бухгалтера, яких завжди було повно, важко знайти. Тому що знайти бухгалтерів, готових працювати в офісі, виявилося дуже нетривіальним завданням: багато хто готовий працювати віддалено з-за кордону, — зазначив керівник агентства.
Зараз спостерігається ситуація, коли працівники, які пройшли конкурси на посади, можуть дозволити собі в останній момент вагатися, обираючи кращі пропозиції.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчать дані опитування від Rakuten Viber, третина українців (31%) заробляють суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати;
  • 41% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково, 13% - знайшли нове місце роботи;
  • роботу за кордоном знайшла третина українських біженок.
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За матеріалами:
Апостроф
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