Відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів: які зараз проблеми на ринку праці — Finance.ua

Відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів: які зараз проблеми на ринку праці Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів: які зараз проблеми на ринку праці

На українському ринку праці назрівають негативні тенденції у вигляді нестачі кваліфікованих спеціалістів. Роботодавці, які довго перебиратимуть, ризикують залишитися без нормальних працівників.

Про це пише «Апостроф» з посиланням на коментар експерта одного з кадрових агентств.

Там зазначають, що на тлі війни відчувається дефіцит навіть тих працівників, яких раніше завжди вистачало.

«Зараз вже банального бухгалтера, яких завжди було повно, важко знайти. Тому що знайти бухгалтерів, готових працювати в офісі, виявилося дуже нетривіальним завданням: багато хто готовий працювати віддалено з-за кордону, — зазначив керівник агентства.

Зараз спостерігається ситуація, коли працівники, які пройшли конкурси на посади, можуть дозволити собі в останній момент вагатися, обираючи кращі пропозиції.

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані опитування від Rakuten Viber, третина українців (31%) заробляють суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати;

41% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково, 13% - знайшли нове місце роботи;



роботу за кордоном знайшла третина українських біженок.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Апостроф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.