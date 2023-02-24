Від завтра українці зможуть обмінювати старі лампочки на нові LED у селах — Finance.ua
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Від завтра українці зможуть обмінювати старі лампочки на нові LED у селах

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Від завтра українці зможуть обмінювати старі лампочки на нові LED у селах
Від завтра українці зможуть обмінювати старі лампочки на нові LED у селах
З 25 лютого послуга обміну ламп буде доступна не тільки в містах та селищах міського типу, а й у селах. Отримати LED-лампи зможуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Мешканці сіл з населенням більше 2 000 людей, можуть подати заяву на обмін через Дію», — сказано в повідомленні.
Як отримати LED-лампи:
  1. Авторизуйтесь у застосунку.
  2. Виберіть Послуги — Обмін лампочок.
  3. Вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти.
  4. Зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
У населених пунктах, яких немає серед переліку, лампи можна обміняти без попереднього замовлення у застосунку. Як це зробити:
  • зверніться безпосередньо у відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами для обміну.
Нагадаємо, що до цього послуга була доступна в усіх містах та селищах міського типу України, крім тимчасово окупованих територій.

Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання 💡

За матеріалами:
Finance.ua
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