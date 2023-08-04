Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк із запасом ходу 240 км (фото, відео) — Finance.ua

Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк із запасом ходу 240 км (фото, відео) 04.08.2023, 02:30 — Технології&Авто

Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк із запасом ходу 240 км (фото, відео)

Американський стартап Fuell завершує розробку недорогого електричного мотоцикла Fllow. Його виробництво стартує наприкінці 2024 року.

Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

Fuell — дітище колишнього інженера Harley-Davidson. Компанія вже зібрала 3 мільйони інвестицій. Купити електробайк Fuell можна вже зараз за вельми демократичною ціною в $12 995, тож стартап уже назбирав замовлень на 2 роки вперед.

Новий Fuell Fllow — легкий електромотоцикл масою всього 180 кг. У нього футуристичний дизайн з масивними обтічниками і невеликим скляним козирком.

Електричний мотоцикл запропонований у версіях потужністю 15 і 47 к. с. Топова версія розганяється до 100 км/год за 3,5 с, а її максимальна швидкість обмежена на 140 км/год.

Батарея ємністю 10 кВт∙год дає змогу проїхати понад 240 км у міському циклі. Зарядити її у швидкому режимі можна за 30 хвилин.

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