Від сьогоднішнього дня спрощено доступ до соцпослуг під час війни: що змінилося — Finance.ua

Від сьогоднішнього дня спрощено доступ до соцпослуг під час війни: що змінилося

Вчора 20:15 — Особисті фінанси

Від сьогоднішнього дня спрощено доступ до соцпослуг під час війни: що змінилося

Закон про зміну порядку визначення середньомісячного доходу громадян та спрощення доступу до соціальних послуг у період дії воєнного стану набув чинності.

Відповідний закон № 2193-IX, підписаний Президентом, опубліковано в офіційному виданні «Голос України».

Документ передбачає уточнення терміна «малозабезпечена особа».

Раніше для визначення цього статусу враховувався дохід за останні 6 календарних місяців, проте тепер, згідно з ухваленим законом, враховується дохід за два квартали, що передують місяцю, що є попереднім по відношенню до місяця звернення за наданням соцпослуг.

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Також у документі визначається, що у разі запровадження надзвичайного чи воєнного стану особам з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО) компенсація за догляд за фізособами за їх новим місцем проживання/перебування призначається та виплачується, якщо у бюджетах сільських, селищних, міських рад передбачені кошти на виплату компенсації з урахуванням кількості ВПО.

При цьому якщо у бюджетах сільських, селищних, міських рад не передбачено коштів на виплату компенсації, визначається право та підтверджується факт догляду без виплати компенсації.

Крім цього, передбачено, що у разі запровадження надзвичайного чи воєнного стану з метою невідкладного вирішення питання надання соцпослуг особам/сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, заподіяну пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, органи місцевого самоврядування можуть надати право приймати рішення про надання соцпослуг екстрено (кризово) безпосередньо постачальникам соцпослуг державної/комунальної форми власності з подальшим інформуванням структурного підрозділу з питань соцзахисту населення уповноважених органів системи надання соцпослуг.

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