Від сьогодні у Латвії почнуть конфіскувати машини з номерами рф — Finance.ua
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Від сьогодні у Латвії почнуть конфіскувати машини з номерами рф

Світ
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Від сьогодні у Латвії почнуть конфіскувати машини з номерами рф
Від сьогодні у Латвії почнуть конфіскувати машини з номерами рф
У четвер, 15 лютого, на території Латвії почнуть конфіскувати автомобілі з російськими номерами. Їх планують передавати Україні.
Про це пише Delfi.
Відповідно до поправок до закону, зареєстровані в росії автівки можуть перетинати країну транзитом. При цьому варто врахувати, що транспортний засіб зможе перетнути територію Латвії таким чином тільки один раз.
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Перед тим, як в'їхати до Латвії, необхідно надати інформацію про транспортний засіб, його водія та період часу, протягом якого автомобіль курсуватиме країною. Цей період не повинен перевищувати 24 годин. Це потрібно зробити в електронному вигляді.
Якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає за межі країни, а також виявлено несанкціоноване використання в дорожньому русі, влада має право на конфіскацію автомобіля. Крім того, за незаконне водіння на автомобілі з російськими номерами передбачено штраф у розмірі від 750 до 2000 євро.
Планується, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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