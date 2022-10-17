Від початку війни уряд залучив від продажу ОВДП 149 мільярдів — Finance.ua

Від початку війни уряд залучив від продажу ОВДП 149 мільярдів Вчора 16:46 — Фондовий ринок

Від початку війни уряд залучив від продажу ОВДП 149 мільярдів

Уряд від початку повномасштабної війни залучив від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 149,1 млрд грн в еквіваленті.

«Упродовж повномасштабної війни росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 100 217,7 млн грн, 1 072,5 млн дол. США та 468,4 млн євро й направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 164 209,9 млн грн, 1 681,2 млн дол. США та 168,0 млн євро», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з квітня до серпня, а також із початку жовтня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним, і за підсумками 1 — 16 жовтня, зокрема, становило 16,5 млрд грн.

У березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів.

При цьому впродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідності за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 16% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність — 4,5% річних). Ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювались і становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.

Міністерство фінансів 13 жовтня здійснило погашення валютних військових ОВДП на суму 141,85 млн дол. США.

Укрінформ За матеріалами:

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