Від початку повномасштабного вторгнення ринок таксі впав на 10-20% — Finance.ua

Від початку повномасштабного вторгнення ринок таксі впав на 10-20% Сьогодні 13:29

Від початку повномасштабного вторгнення ринок таксі впав на 10-20%

За оцінками одного з найбільших в країні сервісів з перевезення пасажирів Bolt, від початку повномасштабного російського вторгнення український ринок таксі впав на 10−20%. Про це розповів керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик в інтерв‘ю Forbes.

Сергій Павлик зазначив, що падіння пропорційне кількості людей, які виїхали з країни.

«Але це компенсується зростанням проникнення сервісу. На ретроспективі чотирьох-п'яти років ринок зріс», — розповів Сергій Павлик.

Порівняно із 2018−2019 роками, проникнення електронних сервісів підвищилося не менш ніж у 1,5 раза.

Водночас зростає частка жінок-водійок, хоча їх досі приблизно до 5%.

Кількість активних водіїв залишилася на довоєнному рівні. Хоч частина перестала їздити, але щомісяця реєструються тисячі нових облікових записів. Це зумовлено зростанням безробіттям і пошуком можливості заробити.

«Змінилася середня дистанція. Це добре помітно у Києві: раніше було близько 9,2 км, зараз — менше 9 км. Один із факторів — закритий аеропорт Бориспіль, на який припадала значна кількість поїздок у столиці», — розповів представник Bolt.

Водії проводять на платформі на 10−20% менше часу через комендантську годину.

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